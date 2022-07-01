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Спорт

Ефимова оценила свое финансовое состояние фразой «скоро зарплату отключат»

Пловчиха Юлия Ефимова оценила свое финансовое состояние фразой «скоро зарплату отключат»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась о своем финансовом состоянии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Зарплата капает по чуть-чуть, но ее скоро отключат», — такой фразой оценила положение спортсменка. Она рассказала, что хотела бы поработать спортивной моделью, отметив, что пока ожидает решения по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. С 2011 года она живет и тренируется в США.

В апреле международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

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Анастасия Борисова
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