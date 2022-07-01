В Белоруссии предупредили об угрозах расширения НАТО

Представитель МИД Белоруссии Глаз заявил, что расширение НАТО является ошибкой

Расширение НАТО угрожает принципу неделимости безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

«Разрастание Североатлантического альянса, который после прекращения существования Организации Варшавского договора утратил свою оборонительную природу, является стратегической ошибкой», — предупредил Глаз.

Представитель ведомства также подчеркнул, что позиция республики останется неизменной вне зависимости от того, какой фланг увеличит альянс.

Ранее лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали «военную интеграцию» России и Белоруссии вызовом для безопасности альянса.

30 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Турецкая сторона препятствовала вступлению двух стран, поскольку они поддерживали участников курдских организаций, признанных Анкарой террористическими.

Турция пошла навстречу двум странам во время саммита альянса в Мадриде. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что переломным моментом в переговорах трех стран стал кофе-брейк.