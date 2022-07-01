В Белоруссии предупредили об угрозах расширения НАТО
Расширение НАТО угрожает принципу неделимости безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости.
«Разрастание Североатлантического альянса, который после прекращения существования Организации Варшавского договора утратил свою оборонительную природу, является стратегической ошибкой», — предупредил Глаз.
Представитель ведомства также подчеркнул, что позиция республики останется неизменной вне зависимости от того, какой фланг увеличит альянс.
Ранее лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали «военную интеграцию» России и Белоруссии вызовом для безопасности альянса.
30 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Турецкая сторона препятствовала вступлению двух стран, поскольку они поддерживали участников курдских организаций, признанных Анкарой террористическими.
Турция пошла навстречу двум странам во время саммита альянса в Мадриде. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что переломным моментом в переговорах трех стран стал кофе-брейк.