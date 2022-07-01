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Усик предостерег Джошуа

Украинский боксер Усик заявил, что британец Джошуа может только мечтать о победе нокаутом
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Serg Glovny / Globallookpress.com

Украинский боксер Александр Усик предостерег британца Энтони Джошуа перед их поединком. Его слова приводит The Guardian.

«Джошуа хочет нокаутировать меня? Пусть мечтает дальше. Я смотрел первый бой много раз со всей своей командой», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что прорабатывает собственные ошибки и настроен только на победу в поединке-реванше. Усик добавил, что не думает о новой тактике или тренере соперника.

Бой между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину, заявив, что таким образом поможет своей стране.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

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