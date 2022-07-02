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Шубенков пожаловался на отсутствие конкуренции на российских турнирах

Шубенков заявил, что для достижения высоких результатов ему не хватает зарубежных турниров

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков пожаловался на отсутствие конкуренции на российских турнирах. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что для достижения высоких результатов ему не хватает участия в зарубежных соревнованиях. «Мне нужна конкуренция, эмоции острые, которые мне не могут дать национальные старты. Не получается достать из себя до конца все. А на тренировках я о-го-го, форма у меня прекрасная», — заявил спортсмен. Он добавил, что мог бы составить конкуренцию лидерам международной арены.

Ранее Шубенков порассуждал о возможной смене гражданства. По словам россиянина, он не хочет этого делать, так как его «и здесь неплохо кормят». «Да мне уже и годков-то немало, так что не светит от слова "совсем"», — заявил 31-летний спортсмен.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Российские спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В начале марта россиян полностью отстранили от турниров под эгидой IAAF.

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