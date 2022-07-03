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Названы последствия искусственного снижения цен на нефть

Аналитик Правосудов заявил о росте цен на нефть при попытке их искусственно снизить

Фото: Nick Oxford / Reuters

Попытки стран «Большой семерки» (G7) искусственно снизить цены на российскую нефть могут дать обратный эффект. Последствия от введения таких ограничений коснутся непосредственно их инициаторов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Страны G7 планируют покупать нефть у России только за половину стоимости. Однако им вряд ли удастся сотрудничать с Москвой, называя удобные для себя цены, считает аналитик.

«Такого в принципе никогда не было, чтобы какие-то покупатели вдруг сказали: "Мы готовы покупать ваш товар только по цене в два раза дешевле". А если продавец откажется продавать по такой цене, что дальше? Это приведет только к росту цен, будет дефицит на рынке. Люди, которые хотели покупать нефть дешево, будут вынуждены покупать нефть дорого», — сказал он.

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Москве будет невыгодно продавать нефть по ценам вдвое ниже. Велика вероятность, что Россия откажется от поставок. В этом случае покупателям придется искать новых продавцов. В свою очередь, Россия сможет реализовать свою нефть на других рынках, где будут готовы покупать ее по установленной цене.

Россия будет продавать нефть тем клиентам, которые захотят покупать у нее по нормальным ценам

Сергей Правосудовдиректор Института национальной энергетики

«России будет выгодно переориентироваться, потому что неминуемо произойдет рост цен. Нефть легко можно вывезти танкером. Это с газом сложнее, потому что там одни газопроводы в основном», — заключил директор Института национальной энергетики.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что лидеры стран «Большой семерки» обсудили на саммите механизм ограничения цен на российскую нефть, который позволит понизить ее цену вдвое.

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — сказал он.

Ранее Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине ввел частичное эмбарго на поставки нефти из России. Запрет не касается сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

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Мария Сметанина
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