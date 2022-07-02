Названы предельные цены на нефть при сокращении добычи

Аналитик Юшков счел 160 долларов за баррель пределом цен на нефть при сокращении добычи

При сокращении добычи российской нефти цены на черное золото существенно увеличатся. Однако коллапс на мировом рынке маловероятен, рассказал «Ленте.ру» эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Радикальный сценарий

Прогноз американского банка JPMorgan Chase & Co о росте цен на нефть до предельных 380 долларов при сокращении добычи на пять миллионов баррелей в сутки специалист назвал практически нереализуемым. Это произойдет в том случае, если Россия полностью остановит экспорт, в том числе и на азиатские рынки.

«Мы добываем примерно 10 миллионов баррелей в сутки, из них половину экспортируем в сырой нефти. Будет огромный дефицит на мировом рынке нефти, никто его уже сейчас заполнить не может, даже на один миллион баррелей невозможно увеличить объем добычи. Речь идет о тех игроках, кому это позволено, не считая подсанкционные страны, например Иран и Венесуэлу. Будет ужесточение глобального дефицита, цены уйдут далеко вверх», — сказал он.

Западный рынок

Россия экспортирует около 2-2,5 миллиона баррелей нефти в сутки на западное направление, утверждает Юшков. Эти объемы могут быть сокращены при установлении потолка цен на нефть и действия нефтяного эмбарго.

Похожий сценарий описывают аналитики JPMorgan Chase & Co. Они пришли к выводу, что сокращение ежедневных поставок на три миллиона баррелей в сутки поднимет мировые биржевые цены на нефть до 190 долларов. Однако в ближайшее время скачка цен не предвидится, полагает российский аналитик.

«В идеале Россия переориентируется на азиатские рынки и будет уходить туда. Сейчас этот процесс немного притормозился, потому что в Европе очень хорошо берут нефть. Европейские компании очень четко определили правила игры. До конца 2022 года они могут без всяких проблем покупать российскую нефть и нефтепродукты. Эмоциональный негатив, который был в апреле, уходит. Компании, которые раньше отказывались добровольно покупать нефть без всяких санкций, опять это делают и покупают. Экстренной нужды любыми средствами переориентироваться на азиатские рынки нет», — считает аналитик.

Россия ищет способы обхода санкций и пытается избежать блокировки поставок. Например, при введении Западом предельных цен на нефть. Если танкер перевозит нефть по цене выше, чем тот потолок, который они определили, тогда запрещено страховать такие перевозки. На рынке страхования судов преобладают западные компании, которые будут исполнять это решение, утверждает Юшков. По его словам, сейчас некоторые российские поставки застрахованы российскими компаниями под государственные гарантии, чтобы избежать проблем из-за такой системы страхования.

Что будет с ценами?

Вопрос в том, насколько быстро компании смогут обосноваться в Азии. Если они быстро перекинутся на азиатские рынки, цены останутся примерно такими же, какие есть сейчас, условно, будет 110-120 долларов за баррель. Если же не удастся быстро это сделать, и придется сокращать добычу, мы можем увидеть и 150, и 160 долларов за баррель Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

О введении максимальных цен на нефть из России странами G7 стало известно в конце июня. В США надеются, что соглашение будет достигнуто в начале июля.

Ранее Еврокомиссия дала разъяснения по эмбарго на российскую нефть, которое было введено в рамках очередного пакета антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно идее, под запрет попадет не только нефть в чистом виде, но и в составе смесей.