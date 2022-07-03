В ЛНР заявили о начале боев за Северск

Представитель ЛНР Киселев заявил о начале боев за город Северск в ДНР рядом с Лисичанском

Уже известно о начале боев за город Северск, который находится в десятках километров от освобожденного Лисичанска. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, передает РИА Новости.

Он добавил, что город Северск расположен на территории ДНР в 30 километрах западнее Лисичанска.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы. Он заявил, что этот день «навсегда войдет красной датой» в историю отечества. Пасечник также отметил, что к этой цели жители и стремились. Таким образом он прокомментировал выход союзных сил на административные границы.

3 июля министр обороны доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора.

Помимо этого, появились данные Минобороны России, что войска ВСУ оказались полностью заблокированы в котле Лисичанска. За последние два дня в данном районе сдались в плен 38 военных ВСУ. Большая часть из них — «местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ».

О том, что Лисичанск взят под контроль союзных сил, стало известно в субботу, 2 июля. 24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.