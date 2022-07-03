В Роспотребнадзоре заявили, что зараженных оспой обезьян людей в России пока не выявили

Роспотребнадзор оценил риски ввоза оспы обезьян в Россию и заявил, что зараженных новой инфекцией людей в стране пока не выявили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы заболевания оспой обезьян», — заявили в Роспотребнадзоре. Кроме того, там сообщили, что меры профилактики, которые были оперативно приняты, снижают риски появления новой инфекции в России.

Ранее академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский предположил, что оспа обезьян неизбежно попадет в Россию. При этом он отметил, что широкое распространение этого заболевания маловероятно из-за его особенностей. Наиболее вероятный источник проникновения оспы обезьян в Россию — люди, приехавшие из-за границы, считает он. О высоких шансах появления новой инфекции в стране заявила и представитель ВОЗ в России.

В Роспотребнадзоре также составили рекомендации, которые направлены на предотвращение возникновения и распространения оспы обезьян в России. Согласно документу, ведомство порекомендовало усилить меры по выявлению тех лиц, у которых есть симптомы, предположительно, похожие на инфекцию.

В 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи зараженных оспой обезьян. В конце июня Всемирная сеть здравоохранения объявила инфекцию новой пандемией.