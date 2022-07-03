Захарова обвинила Болгарию в невозможности работы посольства России

Захарова заявила, что Болгария свела к минимуму возможность работы посольства РФ в стране

Болгария свела к минимуму возможность работы посольства России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Болгария «сама свела просто к минимуму» деятельность российского диппредставительства в стране, «выгнав» дипломатов. Захарова также уточнила, что «удар нанесен по той части, которая делает невозможным технологическое, техническое обеспечение работы» посольства России. «То есть если не все дипломаты были объявлены нежелательными лицами, то технический персонал практически весь», — констатировала она.

В заключение она сказала, что в скором времени МИД России оценит произошедшее и даст официальный комментарий, исходя из сложившихся обстоятельств «более детально».

В конце июня София захотела выслать 70 российских дипломатов. Тогда исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность членов российской дипмиссии.

Подобные обвинения в адрес Москвы последовали после того, как болгарскому премьер-министру и возглавляемому им правительству высказали о недоверии. Петков сказал, что ответственность за это лежит на российском после в Болгарии Элеоноре Митрофановой и трех болгарских политиках.

После этого появились сообщения о возможном разрыве отношений России с Болгарией. Митрофанова также заявила, что Москва «примет очень решительные меры», и пригрозила закрытием дипмиссии. В Кремле сообщили, что вопрос о прекращении работы российского посольства в Болгарии рассмотрит МИД России.