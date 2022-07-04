Лавров заявил о невозможности работы посольства в Болгарии после высылки 70 дипломатов

После высылки 70 дипломатов из посольства России в Болгарии работа дипмиссии невозможна. Об этом заявил глава МИД России Сергей Ларов по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — сказал он.

В конце июня София захотела выслать 70 российских дипломатов. Тогда исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность членов российской дипмиссии.

Подобные обвинения в адрес Москвы последовали после того, как болгарскому премьер-министру и возглавляемому им правительству высказали о недоверии. Петков сказал, что ответственность за это лежит на российском после в Болгарии Элеоноре Митрофановой и трех болгарских политиках.

После этого появились сообщения о возможном разрыве отношений России с Болгарией. Митрофанова также заявила, что Москва «примет очень решительные меры», и пригрозила закрытием дипмиссии. В Кремле сообщили, что вопрос о прекращении работы российского посольства в Болгарии рассмотрит МИД России.