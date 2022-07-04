Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров заявил о невозможности работы посольства в Болгарии

Лавров заявил о невозможности работы посольства в Болгарии после высылки 70 дипломатов
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / РИА Новости

После высылки 70 дипломатов из посольства России в Болгарии работа дипмиссии невозможна. Об этом заявил глава МИД России Сергей Ларов по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — сказал он.

В конце июня София захотела выслать 70 российских дипломатов. Тогда исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность членов российской дипмиссии.

Подобные обвинения в адрес Москвы последовали после того, как болгарскому премьер-министру и возглавляемому им правительству высказали о недоверии. Петков сказал, что ответственность за это лежит на российском после в Болгарии Элеоноре Митрофановой и трех болгарских политиках.

После этого появились сообщения о возможном разрыве отношений России с Болгарией. Митрофанова также заявила, что Москва «примет очень решительные меры», и пригрозила закрытием дипмиссии. В Кремле сообщили, что вопрос о прекращении работы российского посольства в Болгарии рассмотрит МИД России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе операции по освобождению Лисичанска
Заболевания предложили диагностировать по запаху
Перечислены плюсы и минусы инвестиций в китайские компании из России
Россиянка бросила парализованную собаку в ветклинике из-за чека в 1500 рублей
Россиянам раскрыли способ отдохнуть месяц на Бали за 52 тысячи рублей
Назван город с лучшими дорогами в России
Врач рассказал о необычном противопоказании для доноров крови
В Чехии признали неготовность Запада к долгой поддержке Украины
Кадыров опубликовал пародию на Зеленского после оттеснения украинских сил из ЛНР
Звезды «Дома-2» купили квартиру годовалому сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.