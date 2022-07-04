Задержание хоккеиста Федотова потребовали признать незаконным

Адвокат хоккеиста Федотова Пономарев потребовал признать незаконным задержание игрока

Адвокат российского хоккейного вратаря Ивана Федотова Алексей Пономарев сделал заявление о задержании игрока. Его слова передает РИА Новости.

«Как я вам сообщал ранее, иск в суд подан. Мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии в отношении Ивана Федотова», — рассказал он. Пономарев добавил, что также обратился в военную прокуратуру.

Ранее стало известно, что причиной проблем Федотова со службой в армии стал его конфликт с ЦСКА. «В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД», — заявил источник РИА Новости и отметил, что такой порядок не устроил 25-летнего хоккеиста.

Федотова задержали в Санкт-Петербурге 1 июля. Процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет достаточные основания считать хоккеиста уклонистом от армии. Ситуация развивалась на фоне перехода россиянина в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».