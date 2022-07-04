Тарасова дала совет хоккеисту Федотову для службы в армии

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что хоккеисту Федотову «не надо высовываться» в армии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о задержании по подозрению в уклонении от службы в армии российского хоккеиста Ивана Федотова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Боже, что же они с ним сделали. Не надо ему никуда высовываться», — дала она совет Федотову. Тарасова добавила, что армия может помочь хоккеисту стать мощнее и здоровее. Специалист назвала ситуацию страшной, заявив, что спортсмену не удастся уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Ранее 4 июля стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что хоккеист пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случился приступ гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.