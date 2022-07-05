Стало известно о порядке прохождения военной службы Федотовым

Mash: российский хоккеист Иван Федотов был определен в спортивную роту Северного флота

Российский хоккеист Иван Федотов был определен в спортивную роту Северного флота. О порядке прохождения военной службы спортсменом стало известно Mash.

По информации источника, ближайший год Федотов будет играть за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы. Отмечается, что на данный момент 25-летний хоккеист находится на учебной базе ВМФ в Северодвинске, так как на фотографиях он был запечатлен с местными спортсменами.

4 июля стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что хоккеист пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случился приступ гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.