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Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров

Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки глав Минфина и Минздрава Британии

Фото: Justin Tallis / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон успел извиниться до того, как главы Минфина и Минздрава Риши Сунак и Саджид Джавид ушли в отставку в знак протеста из-за скандала с протеже политика Кристофера Пинчера. Об этом сообщает Sky News.

«Я сожалею об этом. Оглядываясь назад, я вижу, что он не собирался извлекать какие-либо уроки», — заявил премьер примерно за полчаса до демарша своих министров. Он добавил, что извиняется перед всеми пострадавшими.

Джавид покинул свой пост, заявив, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью». Позднее глава Минфина присоединился к его инициативе.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Позднее бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Борис Джонсон знал о подозрении в сексуальных домогательствах в отношении экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

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Марина Совина
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