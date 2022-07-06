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В Херсонской области отключили YouTube и Instagram

На территории Херсонской области отключили видеохостинг YouTube и соцсеть Instagram

Фото: Hello I'm Nik / Unsplash

На территории Херсонской области были отключены видеохостинг YouTube и соцсеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). О блокировке в своем Telegram-канале в среду, 6 июля, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации области Сергей Мороз.

По его словам, YouTube в области был отключен несколько дней назад. «Мы теперь без YouTube, без Instagram. Ну ничего, обходимся как-то, нормально», — рассказал Мороз. Подробности блокировок он не раскрыл.

В начале июня стало известно, что правительство Луганской народной республики (ЛНР) временно запретило популярный мессенджер Viber. Отмечалось, что такое решение стало «вынужденным ответом на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага». Доступ к Viber также временно был ограничен в Донецкой народной республике (ДНР).

Перед этим в ЛНР заблокировали Instagram и Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Такая мера была принята из-за того, что Meta разрешила соцсетям не удалять призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. По аналогичной причине эти платформы были заблокированы в ДНР.

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Маргарита Щигарева
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