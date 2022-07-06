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Исландия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Исландия первой из стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс

Фото: Johanna Geron / AP

Исландия первой из стран НАТО одобрила вступление Финляндии и Швеции в альянс, ее парламент ратифицировал соответствующие протоколы о присоединении к западному оборонному блоку. Об этом сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Ранее сообщалось, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что НАТО станет слабее после принятия в свой состав Швеции и Финляндии. «Потому что это принятие демонстрирует абсолютную враждебность блока НАТО к России, а враждебность не приводит к большей неадекватности НАТО, чем они хотели бы», — высказался сенатор

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Дмитрий Сотак
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