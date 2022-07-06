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Спорт

Адвокат Федотова высказался о возможной смене места службы хоккеиста

Адвокат Пономарев заявил, что Иван Федотов может быть направлен в другое место службы

Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Алексей Пономарев, адвокат российского хоккейного вратаря Ивана Федотова, высказался о возможной смене места службы игрока. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Он отметил, что неизвестно, где 25-летний хоккеист будет находиться с сентября. «Возможно, он продолжит воинскую службу там же, где и находится. Возможно, в каком-то другом месте. Он как человек, находящийся в армии на сегодняшний момент, может быть направлен и в другое место службы», — заявил Пономарев.

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Ранее стало известно, что Федотов находится в госпитале при Минобороны из-за обострения гастрита. 4 июля он был отправлен в учебную часть в Северодвинске.

Голкипера сборной России задержали 1 июля за уклонение от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он защищал цвета столичного ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

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