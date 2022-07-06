Стало известно о попадании хоккеиста Федотова в госпиталь Минобороны

«Матч ТВ»: вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов попал в госпиталь Минобороны

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов попал в госпиталь при Минобороны. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил журналист Сергей Орлов.

По его данным, 25-летний голкипер находится в 1469-м военно-морском клиническом госпитале в Северодвинске с обострением гастрита. Журналист добавил, что попасть на территорию госпиталя у него не получилось.

4 июля стало известно, что Федотова отправили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что вратарь пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случился приступ гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения игроком контракта с «Филадельфия Флайерс». Ранее он выступал за ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. Со сборной России спортсмен стал серебряным призером Олимпиады в Пекине.