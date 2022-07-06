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В Сербии обвинили Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины

Глава МВД Сербии Вулин обвинил Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины

Фото: Darko Vojinovic / AP

Европарламент требует от Сербии ввести санкции против России и признать независимость самопровозглашенного Косово, проводя несамостоятельную и разрозненную политику в отношении Украины. Об этом заявили глава МВД Сербии Алксандр Вулин, передает РИА Новости.

Министр обвинил страны Европейского союза в лицемерии. «Лицемерие не болезнь, если бы было ей, то Европарламенту потребовалась бы коллективная терапия. Европейский союз с начала конфликта на Украине ведет себя не как союз государств, а как собрание территорий, которые не имеют ни своей политики, ни своих интересов, поэтому им Сербия как самостоятельное государство настолько мешает», — указал он.

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Вулин обратил внимание, что возможные уступки не дают Белграду никаких гарантий о ЕС. Он уверен, что объединение может потребовать от Сербии отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине или «на алтарь европейских ценностей положить жизни военных в борьбе с Россией».

«Европарламент потребовал от Сербии присоединиться к войне против России и признать так называемое Косово. За вступление в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным союзником в самые тяжелые моменты нашего существования, ЕС как награду нам предлагает признать Косово государством», — подчеркнул он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Белград отказался подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, несмотря на резолюции и призывы Европарламента. При этом он отметил, что продолжит диалог с властями Косово, хотя и «не видит в этом смысла».

10 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово может стать нереализуемым без взаимного признания Белграда и Приштины. В свою очередь, Вучич указал, что признание Косово никогда не являлось условием вступления Сербии в объединение. «Никогда никто не говорил о международном признании, кроме американцев, которые эту доктрину приняли три года назад», — сказал он.

Политик также рассказал, что Шольц потребовал от сербских властей ввести санкции против России в рамках действий, необходимых для присоединения Белграда к ЕС.

По словам Вучича, на фоне поддержки Косово со стороны ЕС в Сербии среди населения отмечается рост евроскептицизма и сомнений насчет политического курса Белграда на интеграцию с Европой.

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Анжелика Бережная
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