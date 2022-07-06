Отсутствие Шараповой на мероприятии Уимблдона связали с ее национальностью

Mirror: организаторы Уимблдона были обеспокоены перспективой появления россиян на юбилее

Россиянка Мария Шарапова могла остаться без приглашения на празднование юбилея Центрального корта Уимблдона из-за своей национальности, заметили журналисты Mirror.

В заметке, опубликованной на сайте издания, говорится, что бывшая спортсменка не появилась на мероприятии, так как организаторы, вероятно, не хотели бы видеть там игроков из России или Белоруссии. «Они были обеспокоены перспективой того, что чемпион из этих стран будет запечатлен на фото с королевской особой», — подчеркнули авторы материала.

Представители Уимблдона, в свою очередь, опровергли эту информацию, заявив, что отсутствие Шараповой на юбилее никак не связано с ее российским гражданством. Они заявили, что пригласили не всех теннисистов, одержавших по одной победе на турнире, а лишь тех, кто и так присутствовал на трибунах или находился недалеко от Лондона. Отправляли ли приглашение россиянке, они не уточнили.

Кроме того, фрагменты победы Шараповой в финале 2004 года не были включены в ролик с лучшими моментами на Центральном корте. Организаторы объяснили, что хронометраж видео не позволял вместить всех чемпионов.

20 апреля стало известно об отстранении российских теннисистов от Уимблдона на фоне политической ситуации в мире. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков.

Шарапова — бывшая первая ракетка мира и пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». Уимблдон был первым «Шлемом» в ее карьере, она выиграла его в 2004 году, в финале одолев американку Серену Уильямс. В 2020 году россиянка объявила о завершении карьеры. В апреле 2022-го она сообщила о беременности.