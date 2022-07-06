«Новую газету» оштрафовали на 300 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 300 тысяч рублей за распространение фейков

Суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 300 тысяч рублей за распространение фейков. Об этом в среду, 6 июля, сообщает ТАСС.

«Симоновский районный суд города Москвы признал виновным АНО "РИД "Новая газета" по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений)», — сообщили агентству в суде. Другие детали о деле не приводятся.

Знакомый с делом источник ТАСС заявил, что протокол в отношении издания был составлен из-за видеообращения главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. В нем журналист высказывался о событиях на Украине. Уточняется, что ролик был размещен на сайте издания, однако позже был удален по требованию Роскомнадзора.

Ранее Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара за дискредитацию действий российской армии. Поводом стала его публикация в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы. Это произошло после того, как сотрудники издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом. Вслед за этим часть журналистов издания запустили отдельное медиа, «Новая газета. Европа». Позже его сайт был заблокирован Роскомнадзором.