Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Тейлор Фритц
2:3
Завершен
Рафаэль Надаль
Уимблдон (м)
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Форте
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
9 июля
19:00 (Мск)
Спартак М
Суперкубок России|Финал
Спорт

Стало известно о выписке хоккеиста Федотова из госпиталя Минобороны

«Матч ТВ»: вратаря сборной России по хоккею Федотова выписали из госпиталя Минобороны РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова выписали из госпиталя. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, 25-летний спортсмен покинул 1469-й военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ в Северодвинске.

Материалы по теме:
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ. Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ.Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
4 июля 2022
«Он нашел свое место» Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
«Он нашел свое место»Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
26 июня 2022

Ранее 6 июля сообщалось, что Федотов попал в госпиталь из-за обострения гастрита. 4 июля он был отправлен в учебную часть в Северодвинске.

Голкипера сборной России задержали 1 июля за уклонение от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он защищал цвета столичного ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Время роста


Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»
Дело блогера Хованского поступило в суд
Россиянку задержали за продажу своего новорожденного ребенка
Американская оборонная компания построит новый ракетный завод
Зеленского призвали «перестать играть в политику»
Минфин США расширил черный список по Ирану
Посол России допустил новое голосование по вотуму доверия Джонсону
Перечислены города Подмосковья с самыми дорогими новостройками
Байдену посоветовали пройти экспресс-курс по рыночной экономике
Фигурант дела о злоупотреблении полномочиями в МВД отказался признать вину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.