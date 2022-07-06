Стало известно о выписке хоккеиста Федотова из госпиталя Минобороны

«Матч ТВ»: вратаря сборной России по хоккею Федотова выписали из госпиталя Минобороны РФ

Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова выписали из госпиталя. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, 25-летний спортсмен покинул 1469-й военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ в Северодвинске.

Ранее 6 июля сообщалось, что Федотов попал в госпиталь из-за обострения гастрита. 4 июля он был отправлен в учебную часть в Северодвинске.

Голкипера сборной России задержали 1 июля за уклонение от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он защищал цвета столичного ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

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