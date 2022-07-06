В МИД отреагировали на заявление Норвегии о невозможности денонсировать договор

Захарова поиронизировала над заявлением Норвегии о сотрудничестве в Баренцевом море

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Норвегии о невозможности денонсировать договор о разграничении морских пространств сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов?», — задалась дипломат вопросом. Захарова также поиронизировала, предложив вспомнить, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств. Однако в норвежском МИД указали, что договор Норвегией нельзя денонсировать, поскольку он является бессрочным.