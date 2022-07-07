Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Форте
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Новак Джокович
Завтра
15:00 (Мск)
Кэмерон Норри
Уимблдон (м)
Зенит
9 июля
19:00 (Мск)
Спартак М
Суперкубок России|Финал
Химки
10 июля
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спорт

Стало известно об особых условиях службы хоккеиста Федотова

«Матч ТВ»: хоккеисту сборной России Ивану Федотову предоставили отдельную комнату в армии

Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Стало известно об особых условиях пребывания вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в Северодвинске. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Федотову предоставили отдельную комнату с телефоном, так что голкипер находится вне казармы. Также условия службы в армии 25-летнего хоккеиста сравнили с пионерским лагерем.

Материалы по теме:
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ. Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ.Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
4 июля 2022
«Он нашел свое место» Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
«Он нашел свое место»Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
26 июня 2022

Ранее сообщалось, что Федотов не был определен в спортроту. Он выписался из военного госпиталя, куда поступил с приступом гастрита.

Вратаря сборной России задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он выступал за ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.

Время роста
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине
Торопившиеся развестись супруги решили остаться вместе после аварии из-за спешки
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Минобороны раскрыло планы Metabiota по изучению вируса Эболы на Украине
В отставке Джонсона увидели «индийский след»
Задержанный ФСБ по делу о коррупции военком Крыма попал на видео
Россиян предупредили о риске дарения квартир
Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине
Джонсон пообещал полную поддержку новому премьер-министру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.