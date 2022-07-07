Стало известно об особых условиях службы хоккеиста Федотова

«Матч ТВ»: хоккеисту сборной России Ивану Федотову предоставили отдельную комнату в армии

Стало известно об особых условиях пребывания вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в Северодвинске. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Федотову предоставили отдельную комнату с телефоном, так что голкипер находится вне казармы. Также условия службы в армии 25-летнего хоккеиста сравнили с пионерским лагерем.

Ранее сообщалось, что Федотов не был определен в спортроту. Он выписался из военного госпиталя, куда поступил с приступом гастрита.

Вратаря сборной России задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он выступал за ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.