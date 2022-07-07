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Спорт

Стало известно о переводе хоккеиста Федотова в обычную роту вместо спортивной

«Матч ТВ»: хоккеиста Федотова перевели в обычную роту вместо спортивной в Северодвинске
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов переведен в обычную роту вместо спортивной. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Федотов отправился в третью роту учебной части в Северодвинске. Голкипер был выписан из военного госпиталя.

Ранее представитель Федотова Алексей Пономарев опроверг информацию о том, что хоккеист приобрел военный билет. Юрист заверил, что голкипер не причастен к незаконному оформлению документа.

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6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны из-за обострения гастрита.

Вратаря сборной России задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он выступал за ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.

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