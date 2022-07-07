Американская баскетболистка признала вину в контрабанде наркотиков в Россию

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков

Американская баскетболистка и двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков на суде в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Слушания по делу 31-летней гражданки США начались 1 июля. Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее в четверг, 7 июля, в МИД России прокомментировали вероятность обмена Грайнер на гражданина России Виктора Бута. В ведомстве заявили, что данные разговоры преждевременны.

Бриттни Грайнер была арестована 5 марта. Ее задержали в аэропорту Шереметьево. У прибывшей из Нью-Йорка спортсменки обнаружили наркотики в ручной клади. В России спортсменка выступала за екатеринбургский УГМК.