Юридическая компания в США стала иноагентом ради помощи Абрамовичу

WSJ: юридическая компания Kobre & Kim в США стала иноагентом ради помощи Абрамовичу

Российский миллиардер Роман Абрамович нанял американскую компанию Kobre & Kim для юридического консультирования,. Чтобы сотрудничать с бизнесменом, ее юристам пришлось зарегистрироваться в США в качестве иноагентов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно американскому законодательству, иностранный агент должен работать в интересах иностранного юридического или физического лица. В отчетных документах он раскрывает свое имя и конкретные платежи за оказанные услуги.

По словам соучредителя Kobre & Kim Майкла Кима, фирма «готова предложить свою помощь в вопросах, имеющих юридическое значение, чтобы обеспечить справедливое применение закона». В то же время компания отказалась предоставить изданию более подробную информацию о своей работе с Абрамовичем. При этом источник газеты подчеркнул, что российский бизнесмен не станет использовать компанию для лоббирования в правительстве.

Издание напомнило, что США не ввели санкций против Абрамовича, однако федеральный судья в Манхэттене в июне выдал ордер на арест двух самолетов бизнесмена за нарушение экспортного контроля США.

Компания Kobre & Kim специализируется на международных спорах и расследованиях и занимается оспариванием «трансграничных попыток заморозить активы».

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович решил оспорить введенные против него санкции в суде. Миллиардер подал в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге иск к Совету ЕС, который назначил ограничения. Первой страной, поместившей бизнесмена в «черный список», стала Великобритания — в начале марта государство заморозило активы бизнесмена и запретило ему въезд на свою территорию. В середине марта санкции против бизнесмена ввел Евросоюз.

Кроме того, 12 марта руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». На фоне санкций предпринимателю пришлось продать клуб, которым он владел с 2003 года. Стоимость сделки составила в 5,33 миллиарда долларов. Деньги пойдут на помощь пострадавшим в результате событий на Украине.