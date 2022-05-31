Абрамович решил оспорить санкции в европейском суде

Роман Абрамович подал в Европейский суд иск к Совету ЕС по поводу санкций

Российский бизнесмен Роман Абрамович решил оспорить введенные против него санкции в суде. Миллиардер подал в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге иск к Совету ЕС, который назначил ограничения. Иск появился в картотеке суда 25 мая, внимание на него обратило издание Frank Media.

Подробностей об иске пока не сообщалось. Первой страной, поместившей бизнесмена в «черный список», стала Великобритания — в начале марта государство заморозило активы бизнесмена и запретило ему въезд на свою территорию. В середине марта санкции против бизнесмена ввел Евросоюз.

Кроме того, 12 марта руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». На фоне санкций предпринимателю пришлось продать клуб, которым он владел с 2003 года. Стоимость сделки составила в 5,33 миллиарда долларов. Деньги пойдут на помощь пострадавшим от событий на Украине.

Иски к Совету ЕС подали и другие российские бизнесмены, оказавшиеся под санкциями. 30 мая стало известно, что введенные ограничения решили оспорить акционеры Альфа-банка Петр Авен и Михаил Фридман. В качестве обоснования санкций приводились их «связи во власти», из которых они якобы извлекали выгоду.