Планы Казахстана поставлять нефть в обход России объяснили

Аналитик Митрахович заявил о выгоде для Казахстана при перестройке маршрута транзита нефти

Казахстан прорабатывает возможность смены маршрута для транзита своей нефти в обход России ради собственной выгоды. Так в разговоре с «Лентой.ру» планы Нур-Сулатана объяснил ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

Идея президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева поставлять нефть из республики по Транскаспийскому маршруту — это продолжение политики страны, считает аналитик.

«Казахстан давно ведет линию, которая не слишком лояльна в отношении России. Все знают о высказывании заместителя главы администрации президента Казахстана относительно того, что они собираются исполнять санкции, это для них самое важное. Потом были новости о том, что казахстанское правительство отказалось утверждать декларации, необходимые для того, чтобы перевозить через Казахстан грузы, которые попали под санкции. И это несмотря на то, что Россия помогла правительству Токаева удержаться у власти в январе 2022 года», — сказал он.

Такое решение Казахстан принял после того, как 5 июля суд Новороссийска постановил прекратить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на один месяц. Основанием для этого стали экологические нарушения, напомнил Станислав Митрахович.

«В истории с Каспийским трубопроводным консорциумом были сложности. Российские власти ограничили его работу, были экологические аргументы, были разливы нефти. Казахстан воспринял это как давление на себя. Очередные ограничения работы КТК произошли после того, как господин Токаев радостно заявил Европейскому союзу, что готов заменить российскую нефть. Пусть попробуют. Теоретически можно проложить трубопровод по Каспийскому морю, но это не быстрая стройка, она затянется на годы вперед», — объяснил специалист.

Касым-Жомарт Токаев поручил «КазМунайГазу» развивать морские перевозки грузов на фоне риска приостановки транзита казахстанской нефти через Россию. Также он поручил заняться обновлением железнодорожной инфраструктуры страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел, что такое решение вряд ли имеет политическую подоплеку. По его мнению, Москве и Нур-Султану требуются дополнительные контакты.