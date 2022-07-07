Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон задумал уступить должность однопартийцу

Bloomberg: Борис Джонсон задумал уступить пост и.о. премьера Британии Доминику Раабу
Доминик Рааб

Доминик Рааб. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который собирается уйти в отставку уже сегодня, задумался о том, чтобы не оставлять за собой пост и.о. премьера. Он может уступить должность однопартийцу, вице-премьеру Доминику Раабу, пишет Bloomberg.

Помимо Рааба премьером может стать экс-глава правительства Британии Тереза Мэй, глава МИД страны Лиз Трасс, а также министр обороны Бен Уоллес.

Борис Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, всего подали в отставку 53 члена правительства. Самого Джонсона однопартийцы также призывают сложить полномочия. По данным ряда британских СМИ, политик действительно уйдет в отставку уже сегодня, о чем объявит в 12.30 (14.30 мск).

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине
Торопившиеся развестись супруги решили остаться вместе после аварии из-за спешки
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Минобороны раскрыло планы Metabiota по изучению вируса Эболы на Украине
В отставке Джонсона увидели «индийский след»
Задержанный ФСБ по делу о коррупции военком Крыма попал на видео
Россиян предупредили о риске дарения квартир
Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине
Джонсон пообещал полную поддержку новому премьер-министру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.