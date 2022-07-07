Джонсон задумал уступить должность однопартийцу

Bloomberg: Борис Джонсон задумал уступить пост и.о. премьера Британии Доминику Раабу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который собирается уйти в отставку уже сегодня, задумался о том, чтобы не оставлять за собой пост и.о. премьера. Он может уступить должность однопартийцу, вице-премьеру Доминику Раабу, пишет Bloomberg.

Помимо Рааба премьером может стать экс-глава правительства Британии Тереза Мэй, глава МИД страны Лиз Трасс, а также министр обороны Бен Уоллес.

Борис Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, всего подали в отставку 53 члена правительства. Самого Джонсона однопартийцы также призывают сложить полномочия. По данным ряда британских СМИ, политик действительно уйдет в отставку уже сегодня, о чем объявит в 12.30 (14.30 мск).