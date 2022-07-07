В России собрались национализировать проект «Сахалин-1»

Депутат Завальный заявил о скором переводе проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию

Проект «Сахалин-1» в скором времени собираются перевести в юрисдикцию России из-за разного рода рисков, в том числе экологических, как ранее было сделано с проектом «Сахалин-2». Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, передает «Интерфакс».

По его словам, национализация носит вынужденный характер — из-за международных санкций и действий западных партнеров возникла угроза реализации проектов, а режим СРП (соглашение о разделе продукции) порождал неопределенность.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал указ о смене оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передаче имущества компании в собственность государства. На создаваемую правительством структуру лягут все права и обязанности оператора проекта.

Иностранные компании смогут получить доли в новом операторе пропорционально своим текущим долям в Sakhalin Energy. В настоящее время 50 процентов плюс одна акция Sakhalin Energy принадлежит «Газпрому». Одним из акционеров является британско-нидерландский нефтегазовый гигант Shell, но еще в мае он начал переговоры с консорциумом индийских энергетических компаний о продаже своей доли.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что добыча нефти на «Сахалине-1» упала в 22 раза. По его словам, такая ситуация приведет к тому, что бюджет региона потеряет 38 миллиардов рублей, а месторождения деградируют.

Работами на проекте руководила американская ExxonMobil. После начала боевых действий на Украине компания начала сворачивать свой российский бизнес.