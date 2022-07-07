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Претендент на пост премьера Британии внезапно прервала поездку на саммит G20

Глава МИД Британии Лиз Трасс досрочно покинула встречу G20 в Индонезии

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Глава МИД Британии Лиз Трасс внезапно прервала поездку в Индонезию на саммит Большой двадцатки (G20) и на данный момент возвращается в Лондон. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее британские СМИ предположили, что министр иностранных дел Соединенного Королевства, с чьим именем связаны несколько скандалов, может стать возможным претендентом на пост премьер-министра Великобритании после отставки Бориса Джонсона. Ее оппонентами считают экс-главу Минфина Риши Сунака и бывшего премьера Терезу Мэй.

О решении Джонсона уйти с поста премьер-министра из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства стало известно утром 7 июля. СМИ сообщили, что соответствующее заявление и обращение к нации будет опубликовано в течении ближайших нескольких часов.

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Дмитрий Сотак
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