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В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи с гибелью Синдзо Абэ

Президент Бразилии Болсонару объявил трехдневный траур в связи с гибелью Синдзо Абэ

Фото: Issei Kato / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур в связи с гибелью бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом политик написал в своем Twitter.

«С глубоким сожалением я получил известие о смерти Синдзо Абэ, блестящего лидера, который был большим другом Бразилии. В знак уважения к японскому народу (...) я объявил трехдневный траур по всей стране. Пусть его убийство будет сурово наказано», — написал он.

Ранее в пятницу, 8 июля, Абэ поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга. Политик скончался в реанимации, где ему оказывали всевозможную помощь, включая переливание крови.

Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.

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Анжелика Бережная
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