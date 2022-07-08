Американский баскетболист покинул российский клуб

Американский баскетболист О Джей Мэйо покинул казанский УНИКС

Американский баскетболист О Джей Мэйо покинул казанский УНИКС. Об этом сообщается на сайте российской команды.

В сезоне-2021/2022 Единой Лиги ВТБ 34-летний спортсмен принял участие в 14 матчах. В среднем за игру он набирал по 6,9 очка. Также американец выходил на паркет в 20 встречах Евролиги.

22 июня американские баскетболисты Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики ушли из «Зенита». Трое спортсменов покинули команду по соглашению сторон, а также по окончании срока контрактов. В составе «Зенита» американцы стали чемпионами Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2021/2022.

16 июня стало известно, что российские баскетбольные клубы пропустят новый сезон Евролиги. Команды отстранили от участия в турнире на сезон-2022/2023 в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Организация проводит матчи Кубка мира и Евробаскет. Ограничения также коснулись команд в баскетболе 3 на 3.