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Спорт

В клубе РПЛ отреклись от интереса к Кокорину

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Измайлов исключил подписание игрока «Фиорентины» Кокорина

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

В «Нижнем Новгороде» высказались о вероятности приглашения в команду российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Слова генерального директора клуба Равиля Измайлова приводит Sport24.

Измайлов отрекся от интереса команды к игроку и исключил подписание контракта с ним. «Александра Кокорина у нас нет в лонг-листе. Мы даже не думали и не рассматривали этого игрока. Если говорить о каких-то фантазиях, то это неактуально», — подчеркнул функционер.

8 июня сообщалось, что «Фиорентина» не обсуждала вопрос разрыва контракта с Кокориным. Источник в команде опроверг информацию о переговорах «фиалок» и 31-летнего футболиста относительно досрочного расторжения соглашения.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду россиянин провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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