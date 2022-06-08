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Стало известно положение Кокорина в «Фиорентине»

РИА Новости: «Фиорентина» не пыталась расторгнуть контракт с Александром Кокориным

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

«Фиорентина» не обсуждала вопрос расторжения контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание передает слова источника в самом клубе. Он опроверг информацию СМИ о переговорах «фиалок» и 31-летнего Кокорина относительно досрочного расторжения контракта.

Ранее 6 июня сообщалось, что «Фиорентина» захотела расторгнуть соглашение с российским футболистом. В материале Viola News отмечалось, что переговорный процесс осложняется тем, что у Кокорина высокая зарплата.

В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «фиалок» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Форвард присоединился к клубу в январе 2021-го, подписав контракт до 30 июня 2024 года.

Николай Костюков
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