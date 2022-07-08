Индия решила занять место нефтегазового гиганта из США в российском проекте

Индийская ONGC заявила о желании расширить участие в «Сахалине-1» после ухода ExxonMobil

Индийская государственная компания ONGC Videsh Ltd (OVL) решила расширить свое участие в «Сахалине-1», заняв место ExxonMobil (США), пишет местное издание Times of India со ссылкой на источники. Американский нефтегазовый гигант объявил о выходе из российского проекта в марте.

«OVL готова увеличить штат своего персонала в проекте "Сахалин-1", чтобы после ухода ExxonMobil расширить собственное участие в его реализации совместно с компанией "Роснефть"», — заявил источник. Было также отмечено, что «Роснефть» рассмотрела предложение ONGC и сейчас внимательно изучает список сотрудников.

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. OVL и «Роснефть» владеют долями по 20 процентов, у ExxonMobil и японского консорциума SODECO было по 30 процентов. Один из собеседников Times of India отметил, что индийская компания никогда не заявляла о желании выйти из проекта и имеет длительные деловые отношения с «Роснефтью».

Изначально OVL профинансировала долю «Роснефти» в проекте, поэтому, вероятно, интересы индийской стороны будут защищены в случае национализации компании, считает источник. В начале июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество компании-оператора другого проекта в регионе — «Сахалина-2» — будет передано государству.

Весной Reuters со ссылкой на источники писало, что ExxonMobil собиралась полностью уйти из России 24 июня. В апреле дочерняя Exxon Neftegas Ltd. объявила режим форс-мажора и сократила добычу. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что после решения американской компании добыча нефти на «Сахалине-1» упала в 22 раза, до 10 тысяч баррелей в сутки.