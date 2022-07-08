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Найденная ФСБ нарколаборатория проректора таможенной академии попала на видео

ФСБ показала задержание проректора таможенной академии и его подпольную нарколабораторию

ФСБ показала видео задержания проректора Российской таможенной академии и обнаруженную у него подпольную нарколабораторию. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны силовики, врывающиеся в кабинет проректора, его кладут на пол и надевают наручники. Задержанного доставили в суд для избрания меры пресечения. В доме показан потайной ход в подвальное помещение, где находится оборудование и компоненты для изготовления наркотиков.

7 июля суд арестовал обвиняемого в торговле наркотиками проректора Залима Кеферова на два месяца. По данным следствия, он приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал их на мелкие партии и сбывал в даркнете.

Следственный комитет России проверяет сотрудников академии на причастность к сбыту наркотиков.

О задержании проректора таможенной академии стало известно 5 июля, позже было возбуждено уголовное дело.

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