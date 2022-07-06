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Проректора Российской таможенной академии обвинили в торговле наркотиками

СКР предъявил обвинение в сбыте наркотиков проректору Российской таможенной академии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в незаконном сбыте наркотиков проректору Российской таможенной академии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления ведомства по Московской области Ольга Врадий.

Ему инкриминируют статью 228.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Уголовное дело возбуждено на основании материалов управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ.

По данным следствия, проректор приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал их на мелкие партии и сбывал в даркнете. Оперативники установили место производства запрещенных веществ, там проводят осмотр силовики. Также следствие выясняет сообщников обвиняемого, причастных к производству наркотиков.

В ходе расследования найдены семь закладок, о которых силовики узнали из компьютера проректора. Проверяются его коллеги из академии на причастность к сбыту наркотиков. Известно, что обвиняемый предоставил запрещенные вещества одному из руководителей вуза.

О задержании проректора таможенной академии стало известно 5 июля, позже было возбуждено уголовное дело.

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Любовь Ширижик
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