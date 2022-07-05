В отношении подозреваемого в торговле наркотиками проректора завели дело

СК возбудил дело о торговле наркотиками против проректора Российской таможенной академии

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении проректора Российской таможенной академии, подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что проректор подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Дело возбудили на основании материалов, собранных сотрудниками ФСБ России. На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причастные лица.

О том, что сотрудники службы экономической безопасности ФСБ задержали проректора по подозрению в торговле наркотиками, сообщалось ранее. По данным спецслужбы, должностное лицо вуза занималось сбытом нескольких килограммов синтетического наркотика.