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ФСБ заподозрила проректора таможенной академии в торговле наркотиками

ФСБ задержала проректора Российской таможенной академии по делу о торговле наркотиками

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ задержали проректора Российской таможенной академии по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Правоохранители пришли за подозреваемым в его служебный кабинет и забрали. В настоящее время там, а также в других помещениях академии проходят обыски в рамках дела.

По данным спецслужбы, должностное лицо вуза занималось сбытом нескольких килограммов синтетического наркотика.

4 июля сообщалось, что следствие готовится предъявить ректору Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Владимиру Мау третий эпизод мошенничества, после чего общая сумма ущерба по его делу может составить 40 миллионов рублей. В настоящее время силовики занимаются сбором доказательств.

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Любовь Ширижик
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