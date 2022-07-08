Сотрудники таможенной академии признались ФСБ в покупке наркотиков у проректора

ФСБ сообщила о признании сотрудников таможенной академии в покупке наркотиков у проректора

Арестованный за сбыт наркотиков проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов продавал их своим коллегам. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Для личного потребления запрещенные вещества у Керефова покупали проректор РТА по финансово-экономическим вопросам Дмитрий Першин, начальник отделения работы со студентами Марина Пономарева и сотрудница отдела документального обеспечения Лошкарева. Они дали признательные показания по делу о наркотиках, возбужденного против Керефова.

По данным ФСБ, он стал торговать запрещенными веществами с 2020 года через криптографические интернет-мессенджеры. Он закупал их со своего служебного компьютера, а также администрировал в даркнете пять интернет-магазинов, торгующих наркотиками. Керефов договаривался с покупателями о весе и цене доз, их оплаты, координировал курьеров, осуществляющих закладки.

В результате обысков в служебных кабинетах в РТА, по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры. Также у них нашли семь миллионов рублей и 31 тысячу долларов.

Наркотики производились на высокотехнологичном лабораторном оборудовании с использованием химического реактора.

Ранее 8 июля ФСБ показала видео задержания Керефова и его нарколабораторию, спрятанную в подвале дома.