ФСБ рассказала о торговавшем наркотиками проректоре таможенной академии
Арестованный проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов занимался администрированием пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ФСБ.
По данным спецслужб, Керефов использовал служебный компьютер и через криптографические интернет-мессенджеры закупал наркотики, вел деловые переговоры с покупателями насчет приобретаемых доз и курировал доставку закладок, осуществляемую курьерами.
Ранее 8 июля сообщалось, что трое сотрудников РТА признались в покупке у Керефова запрещенных веществ для личного потребления.
В результате обысков в служебных кабинетах вуза по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры. Также у них нашли семь миллионов рублей и 31 тысячу долларов.
Наркотики производились на высокотехнологичном лабораторном оборудовании с использованием химического реактора.