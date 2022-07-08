ФСБ рассказала о торговавшем наркотиками проректоре таможенной академии

ФСБ: проректор РТА администрировал интернет-магазины по продаже наркотиков в даркнете

Сотрудники таможенной академии признались ФСБ в покупке наркотиков у проректора

Начало событий в новости Сотрудники таможенной академии признались ФСБ в покупке наркотиков у проректора

Арестованный проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов занимался администрированием пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, Керефов использовал служебный компьютер и через криптографические интернет-мессенджеры закупал наркотики, вел деловые переговоры с покупателями насчет приобретаемых доз и курировал доставку закладок, осуществляемую курьерами.

Ранее 8 июля сообщалось, что трое сотрудников РТА признались в покупке у Керефова запрещенных веществ для личного потребления.

В результате обысков в служебных кабинетах вуза по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры. Также у них нашли семь миллионов рублей и 31 тысячу долларов.

Наркотики производились на высокотехнологичном лабораторном оборудовании с использованием химического реактора.