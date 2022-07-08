Покушение на Абэ назвали провалом спецслужб Японии

Востоковед Кистанов заявил о проколе спецслужб Японии из-за смерти Абэ

Убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ бросает тень на спецслужбы страны. Так считает руководитель Центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В ходе беседы с «Лентой.ру» он назвал покушение на Абэ беспрецедентными случаем в истории.

«Это убийство — прокол со стороны японских спецслужб, которые считают себя одними из лучших в мире. Видимо, тут они недооценили тот факт, что, во-первых, это отставной политик, во-вторых, что он пользовался популярностью. Не случайно же он восемь лет просидел в кресле премьера», — высказался Кистанов.

Вероятно, Абэ защищали не так тщательно, как действующего премьер-министра. «Он, конечно, оставался влиятельным политиком. Продолжал из-за кулис править Японией», — подчеркнул руководитель Центра японских исследований института Дальнего Востока РАН.

По его мнению, сам факт покушения на политика в Японии будет иметь серьезные последствия для страны. «Это беспрецедентный случай в поствоенной истории. Конечно, он бросает большую тень на Японию и на японские спецслужбы», — указал он.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, врачи боролись за его жизнь несколько часов. Об этом сообщил телеканал Fuji News Network в прямом эфире.

Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга. По дороге в больницу у Абэ остановилось сердце, но врачам удавалось его реанимировать. Несколько часов он провел в реанимации, где ему оказывали всевозможную помощь, включая переливание крови. Он скончался в 17:03 по местному времени (11:03 мск).

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.