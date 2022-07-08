Шольц ответил на недовольство немцев антироссийскими санкциями

Канцлер Шольц заявил о поддержке Киева в ответ на недовольство немцев санкциями против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF ответил на недовольство немцев санкциями против России. Он заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев столько, сколько необходимо.

Таким образом политик отреагировал на слова телеведущей о том, что почти половина граждан страны (47 процентов) выступает за разрешение конфликта на Украине, в том числе за счет территориальных уступок на востоке и юге страны, а также на вопрос о том, испытывает ли глава правительства тревогу в связи с тем, что население будет испытывать страх за свое существование, если рост цен продолжится.

Я считаю, что действовать можно только при поддержке граждан. Но я верю, что это будет возможно очень долго и что мы, Германия, сможем проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо Олаф Шольц канцлер Германии

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали санкционную политику канцлера Германии Олафа Шольца после его слов о России. Они заявили, что правительство страны отчасти виновато в ответных мерах российского президента Владимира Путина, оно могло предвидеть реакцию Москвы на ограничения. Ряд комментаторов заявил, что политическое руководство ФРГ вредит собственному населению.

Ответственность за санкции и «Северный поток»

Программа телеканала ZDF транслировалась в прямом эфире, и канцлер Германии ответил на вопросы населения, в том числе о поставках газа в страну по «Северному потоку» и о том, насколько ответственным решением стало введение санкций.

К Шольцу обратилась супружеская пара, владеющая пекарней, муж и жена рассказали, что их бизнес находится на грани закрытия из-за стремительного подорожания сырья и энергоресурсов.

Супруги заявили, что Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставок энергоносителей, а Россия фактически является единственным поставщиком газа, угля и прочего. Владелец семейного предприятия заявил, что понимает солидарность с Украиной, но подчеркнул, что Берлин не может вводить такие санкции против страны, от которой зависит.

Во-первых, мы никогда не делали это в одиночку, а вместе со многими другими странами в Европе и во всем мире. В то же время федеральное правительство всегда следило за тем, чтобы ущерб для нас был не больше, чем для других. Именно поэтому правительство заявило, что осенью Германия может прекратить импорт угля из России Олаф Шольц канцлер Германии

Шольц добавил, что с импортом газа дело обстоит иначе, на него нет эмбарго со стороны стран Евросоюза, а сокращение поставок является технически обоснованным односторонним решением России.

Собеседники призвали канцлера использовать все возможные методы для возобновления поставок газа в прежнем объеме и указали, что «нужно говорить и с русскими, возможно, включить "Северный поток-2"», поскольку ущерб для экономики Германии будет неизмеримым.

Хочу еще раз повторить, что мы не вводили санкций касательно газа Олаф Шольц канцлер Германии

Энергетическая безопасность стран Европы и, в частности, Германии в настоящее время подвержена ряду рисков из-за напряженной ситуации с поставками газа. В середине июня «Газпром» на 60 процентов сократил объемы поставок топлива в регион, объяснив это техническими проблемами с комплектующими трубопровода «Северный поток». Кроме того, газопровод будет закрыт на плановое техническое обслуживание с 11 по 21 июля, и поставки прекратятся полностью.

Дефицит энергоносителей привел к тому, что страны Евросоюза начали готовиться к запуску экстренных планов по укреплению энергобезопасности. Некоторые государства, в том числе Германия, решили восстанавливать угольную генерацию вопреки установкам о сокращении вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, власти ФРГ задумались о введении квот на расход газа в стране — проект нормирования может обойтись республике в миллиарды евро.

На фоне обострившейся ситуации с поставками «Газпрома» министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с турбиной для газопровода «Северный поток». Он предложил Оттаве передать России газоперекачивающие агрегаты Siemens, застрявшие там после ремонта из-за санкций.