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Спорт

Собчак высмеяла слова Тарасовой о недопустимости продажи пива на стадионах

Ксения Собчак высмеяла слова Татьяны Тарасовой о недопустимости продажи пива на стадионах

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Журналистка и блогерша Ксения Собчак в своем Telegram-канале высмеяла слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о недопустимости продажи пива на стадионах.

«Мы же русские, как стадион увидим — сразу пить и морду бить. Не то что во дворах спальников в регионах, там мы парное молоко из крынки по кругу пускаем и кадриль танцуем», — написала Собчак. Она назвала высказывания Тарасовой шовинизмом.

7 июля Тарасова заявила, что нельзя продавать пиво на стадионах. «Потому что потом будет водка! И будут драки», — посчитала она. Тренер призвала зрителей наслаждаться действием на спортивных аренах.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действовал на территории России с 1 января 2005 года. Во время Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020 пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

Синдром отмены: Россия


Анастасия Борисова
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