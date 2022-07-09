Российский чемпион ОИ рассказал о бросавших деньги на еду швейцарских фанатах

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о провокациях на международных соревнованиях

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, трехкратный чемпион мира Никита Нагорный рассказал о провокациях на международных соревнованиях. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что швейцарские фанаты на чемпионате Европы бросали ему деньги, предлагая купить на них еду. «Мы переживали такие моменты. Но я могу сказать за себя, за спортсменов из команды, ребята на самом деле держатся очень стойко, тренируются, готовятся», — подчеркнул Нагорный.

16 апреля стало известно, что немецкие клубы приняли решение расторгнуть контракты с российскими атлетами. Причиной прекращения сотрудничества стала политическая ситуация. За немецкие клубы выступали шесть россиян. В частности, Нагорный и Давид Белявский представляли KTV Straubenhardt и TG Saar соответственно.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.