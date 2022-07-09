«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:0 и стал обладателем Суперкубка России

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В борьбе за трофей петербуржцы разгромили московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На игре присутствовало 57 тысяч зрителей.

В сезоне-2021/2022 «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял десятое место в Российской премьер-лиге, повторив собственный антирекорд в первенствах страны.

29 мая красно-белые выиграли Кубок России. В финале спартаковцы со счетом 2:1 победили «Динамо». «Зенит» вылетел с турнира в четвертьфинальной стадии.

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