Китайские националисты отметили в клубе смерть Абэ

Появилось видео с празднования в китайском клубе смерти экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Появилось видео, на котором китайская молодежь отмечает в клубе смерть экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Запись доступна на Youtube.

Убийство японского политика вызвало разногласие в китайском обществе, передает South China Morning Post. В то время как одни пользователи приносят в интернете свои соболезнования уходу бывшего лидера Японии, другие, среди которых китайские националисты, празднуют в комментариях покушение на бывшего премьера.

Издание отмечает, что такая реакция может навредить репутации Китая на международном уровне. Кроме того, это грозит осложнением дипломатических отношений Пекина и Токио.

Китайские националисты были недовольны высказываниями Абэ о Тайване. Ранее официальный представитель Минобороны КНР, старший полковник Ву Цянь, раскритиковал недавние замечания Японии и США о защите Тайваня от материкового Китая. «Тайвань — чисто внутреннее дело Китая, и мы не позволим японской стороне вмешиваться», — заключил он.

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