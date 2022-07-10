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Блокировку Германией пакета помощи ЕС Киеву объяснили

Политолог Романова объяснила блокировку Германией помощи Киеву бюрократическими издержками

Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) не выступает против финансовой поддержки Украины. Однако Германия блокирует очередной пакет помощи Киеву в девять миллиардов евро из-за непрозрачных обоснований выделения средств. Так позицию Берлина в беседе с «Лентой.ру» объяснила доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

«Скорее всего, это технические вопросы, вопросы того, какие средства могут быть использованы, вопросы контроля. ЕС может занимать средства, но то, для чего он может занимать, четко прописано, и помощь Украине в это не входит. Это будет очень дискуссионно по той простой причине, что Германия не захочет мириться с новыми заемными средствами. Это в принципе противоречит ее позиции», — считает политолог.

Это не против Украины как таковой, а вопрос того, что Германия плохо воспринимает возможность получать Европейским союзом займы на международном рынке

Татьяна Романоваполитолог

Новый транш предполагается выделить за счет общеевропейского долга, что не устраивает немецкие власти. По мнению Татьяны Романовой, финансовый вопрос — один из самых болезненных для ЕС.

«То, что Европейский союз задерживает какие-то вещи, не значит, что там принципиально против помощи Украине. Скорее всего, вопрос в том, из каких источников и кто за это будет платить. ЕС дорожит своей финансовой ситуацией и бюджетной устойчивостью, поэтому не готов на себя брать излишние обязательства. С этим и связана та дискуссия, которая пока слабо идет в ЕС, чтобы задействовать отдельные ресурсы России в пользу восстановления Украины», — отметила она.

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Ранее итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что ФРГ уже месяц препятствует выделению очередного транша Украине. Из девяти миллиардов евро Германия согласовала только один.

О планах выделить до конца 2022 года девять миллиардов евро для поддержки Украины рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Bloomberg, новый пакет помощи Киеву будет состоять из «25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга». Источники утверждают, что проценты будут выплачиваться из бюджета ЕС.

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Мария Сметанина
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